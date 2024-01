L’oratorio trasforma: convegno per i cento anni dei Salesiani in città

Riprenderanno nel weekend le iniziative per celebrare il centenario dell’arrivo dei Salesiani, a Porto Recanati. Sabato alle 17.30, nell’oratorio cittadino, si terrà una tavola rotonda sull’importanza dell’associazionismo, dal titolo "Oratorio: un cuore che trasforma sulle orme di don Bosco oggi". Moderato da Manuela Pigini, l’incontro vedrà la partecipazione di don Francesco Galante, direttore dell’Opera salesiana di Macerata, del professor Marco Moschini, docente al Dipartimento di Filosofia dell’Università di Perugia, del salesiano cooperatore ed educatore Marco Giachini, e di Giorgia Rossi e Michele Antonio D’Apote del ’Centro Danza Spettacolo 9Muse’. "Abbiamo voluto questa prima tavola rotonda - dice Italo Canaletti, del comitato organizzatore -, perché il valore educativo di Don Bosco, a Porto Recanati, ha ricoperto per decenni un ruolo fondamentale. Don Galante farà un quadro sull’importanza dell’associazionismo e del cammino dei Salesiani in Italia. L’antropologo Moschini parlerà di come l’associazionismo può aiutare un ragazzo nel passaggio dall’"io" al "noi". L’educatore Giachini racconterà l’influenza che l’associazionismo ha avuto nel suo lavoro, mentre Rossi e Michele D’Apote testimonieranno come l’associazionismo abbia fatto bene a loro come coppia e come la forza ricevuta l’abbiano riversata nella loro scuola di danza". Invece domenica, alla messa delle 9.30 nella chiesa Preziosissimo Sangue, i salesiani cooperatori rinnoveranno la loro promessa e seguirà un grande gioco aperto a tutti in oratorio.