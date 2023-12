L’Orchestra da Camera delle Marche e il violinista Manara al Lauro Rossi per il concerto di "Appassionata"

Ultimo appuntamento dell’anno per la rassegna musicale "Appassionata", con il Concerto di Natale in programma domani sera alle 21 al teatro Lauro Rossi. In collaborazione con il Comune di Macerata, l’evento vedrà protagonisti sul palco l’Orchestra da Camera delle Marche e il violinista Francesco Manara. Primo violino dell’orchestra del Teatro alla Scala, della Filarmonica della Scala, del Quartetto d’Archi della Scala e fondatore del Trio Johannes, Francesco Manara ha vinto numerosi concorsi internazionali, con un repertorio che spazia da Bach ai contemporanei. Accanto a lui l’Orchestra da Camera delle Marche, che dal 1994 collabora con direttori e solisti di fama internazionale.

Il pubblico del Lauro Rossi sarà trasportato nell’atmosfera natalizia con Arcangelo Corelli e il "Concerto Grosso in sol minore op.6 n.8"; a seguire il "Concerto n.1 in mi maggiore op.8 RV 269 – La primavera" e il "Concerto n.4 in fa minore op.8 RV 267 – L’inverno" di Vivaldi, affiancati dall’esecuzione di "Invierno Porteno" e "Primavera Portena" dai "Cuatro Estaciones Portenas" di Astor Piazzolla. I biglietti sono acquistabili alla Biglietteria dei Teatri in piazza Mazzini o su Vivaticket (intero: 15 euro, ridotto: 12 euro, studenti: 5 euro, soci Appassionata: 10 euro).

Martina Di Marco