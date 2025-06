L’orchestra d’archi protagonista al festival "Suoni di Pace"

I giovani musicisti dell’orchestra d’archi di San Severino e Macerata, guidata dall’Insegnante Lucia Mezzanotte, avranno il privilegio di esibirsi oggi a Bologna all’interno del "Festival Suoni di Pace", organizzato dalla Scuola di Musica Inno alla Gioia per affermare, attraverso il linguaggio universale della musica, i valori del dialogo, della solidarietà e della pace. Dopo la riuscita della prima edizione un anno fa, questo bis vedrà fino a domani oltre 450 giovani provenienti da Italia, Ucraina e Germania. Si articolerà in concerti ospitati in luoghi simbolici della città felsinea e nella Basilica San Filippo Neri sarà la volta dei nostri ragazzi. Appuntamento alle 18 con un programma che spazia dalle tradizioni musicali barocche a quelle romantiche. Dopo mesi di prove, calcheranno il presbiterio della Basilica gli allievi Carlotta Brizi, Margherita Bolzonetti, Lavinia Cingolani, Francesca Filippini, Francesco Chiarella, Lara Di Lupidio, Matilde Maria Mercuri, Chiara D‘Onofrio, Ilaria Zamponi, Noemi Sassaroli, Azzurra Rucoli, Luis Baruni, Adriano Verdicchio, Aurora Moriconi, Sadja Guni, Carlo Verdicchio, Alessandro Moriconi e Angelica Chiarella. Il Festival sarà accompagnato da una raccolta fondi e il ricavato verrà devoluto a Medici Senza Frontiere, a sostegno delle loro attività in aree di conflitto.

Andrea Scoppa