L’Orchestra di Vienna a Camerino

Il Concerto di Natale della Vienna Royal Orchestra è in programma venerdì alle 21 all’Auditorium Benedetto XIII di Camerino. Tutto il fascino della tradizione musicale viennese sarà racchiuso nel concerto. La Wiener Royal Orchester, diretta dal violinista Michael Hudack, è costituita da 150 musicisti, cantanti e ballerini che si alternano in varie formazioni nei concerti a Vienna e in tournée. Il programma spazia da brani della tradizione natalizia a classici di Vivaldi, Mozart, Brahms, Offenbach, Strauss. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 339.8178467.