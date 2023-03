L’Orchestra filarmonica marchigiana in concerto al Lauro Rossi con la direzione di Manlio Benzi

Nuovo appuntamento con la musica della Form. Martedì, alle 21 sul palco del teatro Lauro Rossi, c’è l’Orchestra filarmonica marchigiana, la "colonna sonora delle Marche", diretta da Manlio Benzi, con cui collabora da anni. In programma Metamorphosen (Metamorfosi), Studio per 23 archi solisti Op. 142, TrV290 di Richard Strauss e Sinfonia n. 3 in mi bemolle magg., op. 55 Eroica di Ludwig van Beethoven. La prima è una commovente composizione dell’estrema maturità artistica del musicista tedesco, scritta sulle macerie di un’Europa devastata dal secondo conflitto mondiale. Biglietti da 15 a 18 euro, per gli studenti prezzo speciale a 4 euro. Biglietteria dei teatri: tel. 0733230735. Vendita anche online su www.vivaticket.com.