L’orchestra "Insieme per gli altri" riparte dal parco di Villa Cozza

Musica, sport e inclusione: il farmaco migliore. Un’intuizione di successo quella dell’imprenditore Mario Marinelli, patron della Rhutten di Caldarola, grazie all’orchestra "Insieme per gli altri" (nata nel 2019 e con 202 concerti al suo attivo). Dopo i dodici appuntamenti dei primi mesi del 2025 per sostenere le associazioni sportive del territorio e fornire informazioni con il contributo di professionisti del settore sull’importanza dello sport e dell’attività fisica, ora il format è pronto a ripartire con il tour estivo.

Da dopodomani, al Parco di Villa Cozza di Macerata alle 16, al 20 settembre, il calendario dell’orchestra conta venti nuove date tra Marche, Abruzzo ed Emilia Romagna; tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito, spesso accompagnati da iniziative benefiche o volte alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale dei territori coinvolti. In sei anni, nonostante il periodo Covid, l’orchestra è riuscita a coinvolgere 127 associazioni ed enti, raccogliendo circa centomila euro a favore delle realtà partner. Tra i tanti progetti, spicca la produzione di un cd venduto in 5.000 copie e il cui ricavato è stato interamente devoluto alla Lega del Filo d’Oro. La validità delle proposte realizzate dall’orchestra è stata riconosciuta nel tempo anche da molti imprenditori che hanno deciso di dare il proprio sostegno. Come Gabriele Miccini (Giessegi, Appignano), Mario Marinelli (Rhutten, Caldarola), Mauro Di Claudio (Dima Cosmetics), Fabio Fiorani (Fina, Appignano), Famiglia Giampieri (Giampieri, Appignano), Gianluca Gasparrini e Jennifer Valentini (Mondo Infissi, Jesi), Enzo Marinacci (Grafiche Fioroni, Casette d’Ete), Leonardo Compagnucci (Haiki, San Severino), Eno Tordini (Scatolificio TS, Montecosaro), Paolo Luchetti (Azienda agricola Mario Luchetti, Morro d’Alba), Stefano Gagliardini e Leonardo Giannandrea (GS Impianti, Treia), Antonio Di Luca Sidozzi (Nuova Marche Servizi, Magliano di Tenna), Antonio Andreozzi (Autodemolizioni Andreozzi, Mogliano), Pietro Ciucciovè (Vivaio Ciucciovè, Montecassiano), Giuseppe Casali (Tecnostampa, Loreto), Riccardo Sbaffi (Big Mat Fabio Sbaffi, Macerata). Dopo quello di Macerata, i prossimi appuntamenti in provincia saranno venerdì 16 maggio all’auditorium Sant’Agostino a San Ginesio, l’8 giugno all’ex Mattatoio di Macerata, il 25 giugno a Trodica di Morrovalle, il 29 giugno di nuovo a Macerata, il 3 luglio ad Appignano, il 26 luglio a Sarnano, l’8 agosto a San Severino, il 22 agosto a Pollenza, il 12 e 13 settembre a Macerata.