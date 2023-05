L’Ordine degli architetti celebra i 100 anni dalla nascita del ruolo

Oggi farà tappa a Recanati il tour di eventi nelle città della provincia dell’Ordine degli architetti, ’Pianificatori Paesaggisti Conservatori’ della Provincia di Macerata per celebrare i cento anni del riconoscimento della professione di architetto e i quaranta dell’istituzione dell’Ordine di Macerata. L’iniziativa, promossa dall’Ordine di Macerata e dal Comune di Recaanti, prevede al mattino – nell’aula magna del Palazzo Comunale – una conferenza pubblica sul tema delle relazioni tra architettura e paesaggi. Il pomeriggio, il Fondo per l’ambiente italiano (Fai) illustrerà il progetto dell’orto del Colle dell’Infinito. Per l’intera giornata, nell’atrio del Palazzo comunale sarà esposta una mostra dei progetti realizzati nel territorio.