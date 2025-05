L’Ordine dei farmacisti si riunisce in assemblea. Premiati veterani della professione e nuovi iscritti

Si è svolta nella sala Cesanelli dello Sferisterio, l’assemblea annuale dell’Ordine dei farmacisti di Macerata. Un incontro partecipato (un centinaio i presenti), al quale hanno preso parte, tra gli altri Ida Kaczmareck, presidente di Federfarma Macerata, Marco Meconi, presidente di Federfarma regionale, Romeo Salvi, ex presidente dell’Ordine dei farmacisti di Pesaro-Urbino, nonché componente dell’Enpaf (Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti). A introdurre i lavori il presidente dell’Ordine maceratese, Luciano Diomedi, che ha sottolineato la trasformazione della professione in questi ultimi anni. "Una professione profondamente cambiata – ha detto –, sempre più centrale nell’organizzazione del sistema sanitario. Basti dire che alcuni dati hanno evidenziato come i farmacisti abbiano erogato il 66% del servizio di vaccinazione rispetto al totale nelle Marche". Sono stati premiati i farmacisti iscritti all’ordine da 50 e 25 anni. Il mezzo secolo è stato raggiunto solo da Domenico Cherubini, mentre hanno tagliato il traguardo del quarto di secolo Cosimo Campana, Giovanna Ferracuti, Alessia Filipponi, Rachele Pintori. Premiati anche i nuovi iscritti. Nel 2024 sono stati ben 37 quelli che si sono affacciati alla professione, la quasi totalità già inserita nel mondo del lavoro. Erano presenti e hanno prestato giuramento: Vanessa Barboni, Beatrice Bartolini, Erica Betti, Andrea Bonfigli, Lucia Bonfigli, Alice Carelli, Sonia Chen, Francesco Cottini, Beatrice D’Ascanio, Erika Del Bianco, Elettra Della Ceca, Valeria Domizi, Benedetta Foresi, Erica Lignini, Greta Marcolini, Elena Medei, Elena Morresi, Irene Polucci, Erika Ricci, Valentina Riccioni, Veronica Sorichetti, Alessia Taurisano, Anna Tombesi, Veronica Trentanni, Giulia Valeriani, Miranza Agustina Velazque.