Lorenzini nominato segretario comunale "Aperti agli studenti"

Tommaso Lorenzini, 23 anni, studente di Giurisprudenza, già attivo nel terzo settore, è stato nominato segretario comunale della Lega Giovani Macerata e membro del direttivo regionale Lega Giovani. "Stiamo già lavorando al calendario di iniziative ed eventi sul territorio - ha detto Lorenzini - per avvicinare i giovani alla politica in ottica formativa con il nuovo commissario giovani provinciale, l’amico Mirko Giordani, a cui va il mio in bocca al lupo. Per quel che concerne il direttivo regionale, assieme al commissario Rinaldi che ringrazio per la fiducia, pensiamo sia importante il collegamento con la rete studentesca, tenendo conto non solo della realtà universitaria, ma anche dei tanti rappresentanti degli istituti superiori che vogliano interfacciarsi per proposte, critiche e richieste".