Lorenzo Baldini: da 'Tradita' al suo nuovo libro, un viaggio tra cinema e scrittura

Lorenzo Baldini, attore, doppiatore e scrittore, ha una parte in ‘Tradita’, film dal cast stellare girato nelle Marche. La sua passione per il cinema quando è nata?

"A 8 anni, ho sempre avuto voglia di mettermi in gioco e di capire come si diventa attori. Ho iniziato a fare teatro iscrivendomi ad un corso con la compagnia Ruvido Teatro. Lì la mia prima esperienza da attore sul palco con uno spettacolo di fine anno accademico. Poi partecipai ad un altro evento organizzato dal direttore artistico Marco Costarelli, che vedeva le scuole di tutta Italia protagoniste sul palco del teatro Piermarini di Matelica. Capii che volevo fare l’attore di mestiere. Conobbi l’attore Marco Di Stefano, andai a Roma per immergermi nel mondo del cinema, figurando sia come semplice comparsa o in piccoli ruoli. Scoprii anche il doppiaggio grazie al maestro Luca Violini che teneva corsi ad Ancona".

Può raccontarci un po’ la sua reazione quando è stato chiamato per ‘Tradita’? "‘Tradita’ è un film con protagonisti Giancarlo Giannini e Manuela Arcuri. Feci un provino, il mio amico doppiatore Marco Schioppa, che ha preso parte alla produzione del film, suggerì il mio nome alla produzione. Il provino andò bene, ma l’attesa della telefonata è sempre lunghissima, quando arrivò rimasi emozionato. Nel film ci sono attori importanti, io a confronto sono un novellino che cerca la propria strada. Ho avuto l’onore di stare accanto al grande Giannini, è un mostro sacro del cinema e del doppiaggio".

Esperienze molteplici e tutte emozionanti. "Ho preso parte a diverse produzioni cinematografiche conoscendo attori diversi. Inoltre, ho presentato il mio primo film al cinema: oltre la vita ‘Beyond The Life’ con attori emergenti come me, ma che hanno reso il tutto un capolavoro, e non perché era un mio film, ma perché chi realizza il tutto sono gli attori. Come voce narrante scelsi il doppiatore Carlo Valli, voce dell’indimenticabile Robin Williams che aprì e chiuse il film con la sua meravigliosa voce all’interno dello stesso".

Attore, doppiatore ma anche scrittore… "Il mio primo libro risale al 2012, anno del mio film, ‘Di sangue e di cuore’, successivamente scrissi una raccolta di poesie che ripercorrono la mia vita. Ora sto scrivendo il terzo libro che vede come tema la maestosità della vita e l’amore che ne consegue. Come doppiatore ho avuto la fortuna di collaborare in diverse produzioni di corti e spot".

Ha altri progetti in cantiere? "Ho in cantiere una pellicola da regista e attore sulla vita di Gesù ed altri film che non posso spoilerare".