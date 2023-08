Lorenzo Bavaj in concerto Il pianista suona Chopin

"Notturno… il fascino di Chopin" è l’evocativo titolo del concerto che il pianista Lorenzo Bavaj (nella foto) eseguirà domani alle 21.15, ingresso gratuito, nella sala Verdi del palazzo municipale. L’evento conclude le molteplici iniziative programmate per l’ottava edizione di "Cingoli Musica", la manifestazione proposta come "Equilibri" con la direzione artistica di Melissa Mastrolorenzi, organizzata dall’associazione culturale "Giuseppe Cerquetelli", iniziata il 29 luglio, patrocinanti Comune, Pro Loco, Concorso violinistico Postacchini, Fondazione Alessandro Lanari, sponsor etico la sezione comunale dell’Avis. Bavaj, maceratese, accompagnatore del celebre tenore Josè Carreras in più di 500 recital in tutto il mondo, è noto a livello internazionale per i successi ottenuti nelle sue esibizioni. Docente di pianoforte principale al Conservatorio "Gioachino Rossini" di Pesaro, tiene corsi di perfezionamento in Italia, Spagna e Giappone.

Gianfilippo Centanni