"Lorenzo e Ferdinando hanno provato il peggio"

Ferdinando Conte e Lorenzo Staffolani sono i nomi dei cittadini maceratesi deportati nel 1943 rispettivamente nei campi di concentramento di Ravensbrück – Wittenberg e di Dachau. I loro familiari sono stati insigniti della medaglia d’onore concessa dal Presidente della Repubblica proprio nel Giorno della Memoria donando agli intervenuti una struggente, ma preziosa testimonianza.

Daniele Staffolani, figlio di Lorenzo Staffolani ha raccontato: "È un giorno emozionante perché, dopo molti anni, ho ottenuto il riconoscimento postumo per i sacrifici e le sofferenze dei due anni che mio padre ha trascorso in Germania. Ha raccontato dei suoi anni passati a lavorare nelle fabbriche siderurgiche, poi riconvertite all’industria bellica, delle notti passate in luoghi angusti e dei pasti che consistevano solamente in scarti di vero cibo, come le bucce di patate. Al contrario di altri suoi compagni di prigionia più fragili riuscì a sopravvivere e tornare in Italia, ma a causa dei due anni passati a vivere di stenti perse completamente i capelli e la dentatura".

Daniela Meschini ha condiviso la storia di suo nonno, Ferdinando Conte: "Mio nonno è stato deportato a Dachau e io, come insegnante, sono stata in quel campo dì sterminio ed è stata una forte emozione, anche perché lui non ci parlò mai della sua prigionia. I miei familiari lo scoprirono per caso, quando, nella piccola attività che nonno gestiva, arrivò un signore di Troia per ringraziarlo, perché quando erano entrambi internati a Dachau mio nonno rubò del sale che permise a questo signore di sopravvivere. Per quel furto venne messo al palo per essere fucilato, quando il Kapò donna che doveva eseguire l’esecuzione gli chiese quale fosse il suo ultimo desiderio e lui le mostrò una foto dei suoi due figli il giorno della loro comunione, la donna si intenerì e lo lasciò andare. Nonno Ferdinando riuscì a tornare in Italia, pesando solo 32 chili, con una bicicletta. Il suo vissuto e quello di tantissimi altri è inimmaginabile, ma dobbiamo imparare a vedere l’altro non come nemico, ma come essere umano".

e. s.