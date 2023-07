Lorenzo Marcaccio è il nuovo presidente del Rotaract Club La Marca sezione di Civitanova. Succede a Michele Dicuonzo ed è la seconda volta che ricopre tale ruolo. Lo stesso Dicuonzo rimane nel direttivo sia come past presidente, sia come tesoriere e responsabile del Service. L’assemblea ha provveduto anche alla nomina delle altre cariche. Dario Francesco Pinna ( impegnato anche nel Direttivo del Distretto Rotaract 2090 ) sarà il Vice presidente; Ludovico Genna andrà a ricoprire la carica di Segretario; Michela Cipriani è il nuovo Prefetto mentre Ludovica Sibilla ed Elena Donato sono le Social Media Manager. Completano il Direttivo i due "consiglieri speciali" Francesco Pio Frattaruolo e Francesco Giandomenico. Nella stessa assemblea del Club, tenutasi qualche giorno fa, sono stati ammessi al sodalizio due news entry che hanno completato, come vuole lo statuto del Rotaract, il periodo di aspirantato: si tratta di Carlotta Lolli e Giacomo Maria Millozzi. L’obiettivo dell’associazione è quello di "accrescere il senso civico dei giovani, affinare la loro capacità di leadership e di comunicazione, acquisire funzioni sociali e culturali nell’ ambito della comunità e promuovere la comprensione internazionale".