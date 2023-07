Lorenzo Simoni vince la XXVII edizione del Premio Urbani a Camerino

È Lorenzo Simoni il vincitore della XXVII edizione del Premio internazionale Massimo Urbani, che si è concluso domenica a Camerino. Ventiquattro anni, il sassofonista di Gragnano, in provincia di Lucca, ha conquistato anche il Premio Paolo Piangiarelli. Sul secondo gradino del podio è salito Vitantonio Gasparro, vibrafonista di 25 anni di Sammichele di Bari, mentre al terzo un ex aequo, con il chitarrista Gianmarco Ferri, 24 anni di Campobasso e il contraltista israeliano Igor Senderov, di 22 anni.

La cantante maceratese Perla Palmieri (nella foto) ha vinto il Premio Social e la borsa di studio a Nuoro Jazz, mentre la borsa di studio Fara Music Summer School, è stata assegnata al chitarrista Edoardo Cimino. "Una XXVII edizione davvero bellissima – racconta il direttore artistico del Premio, Daniele Massimi –. Voglio ringraziare il sindaco Roberto Lucarelli e l’amministrazione, il numeroso pubblico di appassionati accorso e i tanti esperti che hanno composto le nostre giurie, quella tecnica e quella critica. Un grazie va anche ai musicisti del trio, Alessandro Lanzoni, Massimo Manzi e Gabriele Pesaresi che hanno accompagnato i finalisti in modo eccellente, nonché al presidente di giuria Francesco Cafiso, un gradito ritorno al Premio che aveva vinto da giovanissimo nel 2001. La qualità dei musicisti in gara è stata, come sempre, di altissimo livello e mi auguro che tutti i ragazzi abbiano tratto il meglio da questa esperienza, e che possano farne tesoro per il prosieguo della loro carriera".