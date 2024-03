L’organico risulta insufficiente, il Comune cerca vigili urbani

Pubblicato il bando, sul sito del Comune, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a Recanati di vigili urbani a tempo determinato. Le domande dovranno essere inoltrate entro il termine perentorio di mercoledì 20 marzo esclusivamente attraverso il portale del reclutamento della pubblica amministrazione inPA. Il bando prevede lo svolgimento di un’unica prova orale teorico-pratica. La Polizia municipale, infatti, necessita tutti gli anni di personale straordinario specie durante il periodo estivo per far fronte alle maggiori incombenze del servizio a causa dell’aumento del flusso turistico in città e delle numerose manifestazioni organizzate. La vecchia graduatoria del marzo 2021 è ormai scaduta e non è neanche possibile rivolgersi ad altri enti che, ugualmente, hanno difficoltà a reperire personale specializzato. L’organico della Polizia municipale (nella foto la comandante Gabriella Luconi) recanatese oggi è composto in pianta stabile da 12 agenti, oltre alla comandante, di cui ben 7 sono donne. Resta il problema, più volte sollevato anche dalle forze di opposizione quando si parla di sicurezza in città, della carenza di personale in un settore così vitale. Secondo i parametri dettati dalla legge regionale, i comuni sopra i 20.000 abitanti dovrebbero avere in servizio un addetto ogni 1000 residenti: fatti i conti, Recanati dovrebbe avere 21 agenti in divisa mentre oggi ne ha poco più della metà compresa il comandante che si trova spesso, proprio a causa di questa carenza di personale, a fare servizio di strada.