Loris Tedeschi morto nell’incidente a Macerata, chi era la vittima

Loris Tedeschi aveva 46 anni

Un risveglio profondamente triste per la comunità di Gualdo. La morte di Loris Tedeschi ha scosso tutto il paese lasciandolo senza parole. Il 46enne ha perso la vita in seguito a uno schianto frontale accaduto ieri notte intorno alle 2 sulla strada provinciale 77, alla Pieve, nel comune di Macerata.



Tre le auto coinvolte. Il 46enne viaggiava a bordo della sua Fiat Panda da Sforzacosta verso Macerata, era solo in auto. Gli altri due veicoli procedevano in direzione opposta. Su una Ford Kuga c’era il solo conducente, un 24enne. Due persone nell’altro. Nello schianto sono rimasti feriti entrambi i conducenti: il giovane e un 60enne. Illesa l’altra persona.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Stradale giunta sul posto per i rilievi. Secondo le prime informazioni il frontale potrebbe essere legato a un sorpasso, ma le cause sono ancora in via di accertamento. L’auto di Loris Tedeschi si è scontrata con una di quelle che scendevano in direzione opposta. Scattato l’allarme, il personale medico del 118 è intervenuto immediatamente sul posto, ma non ha potuto far altro che constatare il decesso del 46enne.

Gli altri due feriti sono stati portati in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno dato supporto al personale sanitario e provveduto alla messa in sicurezza del mezzo.

Loris Tedeschi, chi era

"Siamo profondamente addolorati – le parole del sindaco di Gualdo, Giovanni Zavaglini –. Conoscevo benissimo Loris. Era un ragazzo molto disponibile, sempre sorridente e solare. Era in gamba, una persona buona. La nostra è una comunità piccola, siamo rimasti tutti colpiti dalla notizia del tragico evento che si è diffusa rapidamente. Un dolore per tutta la comunità che si stringe intorno ai parenti". Loris aveva una famiglia numerosa, erano sei fratelli in tutto (tre maschi e altrettante femmine) viveva in un’unità abitativa con i genitori, il papà di 90 anni e la mamma di 80. La loro casa è in fase di ristrutturazione per il terremoto. Loris non aveva figli.

"Era il più piccolo di noi – racconta il fratello Mario, imprenditore con un’attività a Corridonia –. Era benvoluto da tutti, aveva da sempre la passione delle auto. Teneva pulitissima la sua, era quasi maniacale. Era meticoloso, attento. In auto andava sempre piano. Oltre alla Panda, aveva una Fiat Bravo, una macchina più robusta. Forse, se fosse uscito con quella, si sarebbe salvato. Viveva con i nostri genitori, era scapolo e aveva molti amici. Tempo fa lavorava in fabbrica, ora aveva un’attività autonoma di lavaggio auto. Era un ragazzo semplice".

Oggi dopo il nulla osta sarà fissato il funerale. Loris lascia il padre Auro, la madre Getulia, i fratelli Mario ed Enrico e le sorelle Giuseppina, Donatella e Annarosa.

"Una domenica doppiamente tragica per la nostra famiglia – conclude il fratello Mario – segnata da due lutti: a un’ora dalla morte di mio fratello Loris, è deceduto per malattia anche nostro zio di 80 anni".

Numerosi i messaggi di vicinanza alla famiglia da parte di amici e concittadini.

"Povero ragazzo che gli angeli ti accolgano in paradiso"; "Non ci posso credere b uon viaggio amico mio"; "Ciao Loris... Bellissima persona"; "Un ragazzo cordiale, di cuore e molto gentile"; "Ciao amico!! Abbiamo vissuto momenti indimenticabili ai raduni. Non ti dimenticheremo mai". Questi solo alcuni dei messaggi di affetto nei confronti di Loris, tante le parole di stima e di affetto.

re. ma.