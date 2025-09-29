L’oro di Balaso, Bottolo e Gargiulo. È un Mondiale targato Civitanova

Si gioca in sei (+uno) ma a vincere è sempre l’Italia. Dopo il trionfo delle ragazze, ieri gli atleti di De Giorgi hanno confermato che la pallavolo è "roba nostra", battendo 3-1 la Bulgaria e diventando anche loro campioni del mondo. Anzi quella di Manila è vittoria iridata che vale ancora di più, perché gli azzurri erano già campioni ed hanno realizzato una leggendaria doppietta. La finale è stata un successo totale per il made in Italy, con due coach del Bel Paese, da una parte De Giorgi (primo ad arrivare a 5 allori tra campo e panchina) e dall’altra Blengini che ha condotto il gruppo più giovane della rassegna ad eguagliare il miglior risultato di sempre datato 1970. Due tecnici che dalle parti dell’Eurosuole Forum hanno regalato tante gioie. Ecco, la finale è stata un successo anche per il made in Lube: tre ori e un argento per i giocatori di Civitanova. Un poker di medaglie clamoroso, con Balaso e Bottolo d’oro per la seconda volta, Gargiulo per la prima. Il libero è stata la solita "macchina" come da soprannome, tanto da essere premiato con l’ingresso nel sestetto ideale della competizione.

"Sono veramente contento – ha detto – un percorso che mi ha permesso di rivincere il Mondiale e di chiudere tra i migliori interpreti della manifestazione. Mi sento di fare tanti complimenti anche a Mattia e Giovanni, che sono stati incredibili e hanno contribuito molto al trionfo. Tanti applausi vanno poi ad Alex (Nikolov, ndr) per come ha giocato nelle Filippine dimostrandosi un leader nella sua Bulgaria. Ho la fortuna di ritrovare gli atleti appena nominati nella Lube, di cui porto con fierezza la fascia da capitano. So già che sarà una stagione difficile, ma il nostro obiettivo è di mantenere la stessa fame e di ripetere l’intensità della scorsa annata". Bottolo è stato determinante ieri, suoi con freddezza gli attacchi che hanno chiuso primo e secondo set. Male e sostituito nel terzo set, nel quarto ha sfoderato grande personalità dando vita ad uno spettacolare show con 4 ace e ben 10 punti (19 totali). Nel 2022 era in panchina, stavolta secondo noi sarebbe stato titolare a prescindere dall’infortunio di Lavia. "Ha del miracoloso quello che abbiamo fatto – ha affermato – avevamo tanta energia e portavamo nel cuore Lavia. Back to back, doppietta, chi se l’aspettava! Si è chiusa un’estate piena di sacrifici, ma impagabile". Gargiulo non è entrato ieri (quasi da fiaba che l’ultimo punto sia stato di Anzani – ex Lube – dopo i problemi cardiaci), ma la sua partecipazione nelle Filippine è stata strapositiva. "Non so quando mi renderò conto di quanto fatto – ha dichiarato – devo ancora capacitarmi di quello che abbiamo realizzato con la Nazionale, un gruppo che mi ha accolto benissimo".