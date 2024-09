Loro Piceno piange Maria Mochi. Nonnina da record, aveva 110 anni

Se n‘è andata in punta di piedi ieri mattina la lorese Maria Mochi, che lo scorso primo gennaio era arrivata a quota 110 anni. Definita "la nonnina più longeva delle Marche e tra le persone più anziane d’Italia", era nel cuore di tutti. Negli ultimi anni risiedeva nella casa di riposo alla Maestà di Urbisaglia. Nata il primo gennaio del 1914 a Colmurano e vissuta per tanti anni a Loro Piceno, Maria Mochi ha visto passare la Spagnola, la fame, due guerre mondiali, il sisma e la pandemia. Non aveva avuto figli, ma era zia di sei nipoti. Prima di sposarsi, aveva lavorato come governante del podestà Filippo Cecchi. Ma i più la ricordano come la cuoca della scuola materna: aveva cucinato per generazioni di concittadini, compreso il sindaco di Loro Piceno Robertino Paoloni."Ogni primo dell’anno per me era diventato un evento istituzionale andarla a trovare – racconta Paoloni – e lei mi diceva ogni volta “Ti stavo aspettando“. È un pezzo di storia del paese che se ne va".

"Cerco di non lamentarmi – aveva detto lei in una intervista –. Non penso alla mia età, gli acciacchi ci sono e il tempo è volato. I miei tre fratelli non ci sono più: il mio pensiero va sempre alla mia famiglia. Io mi metto nelle mani di Dio e vivo giorno per giorno". A 108 anni era anche andata a votare. Il funerale sarà domani alle 10.30 nella chiesa di Santa Maria.

l. g.