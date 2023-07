Loro Piceno, successo per lo spettacolo e per i trent'anni della palestra Performance

Loro Piceno, 14 luglio 2023 - Brindisi e applausi per lo spettacolo di danza targato palestra Performance e per i suoi trent’anni di attività. Venerdì scorso, in una piazza Leopardi gremita, a Loro Piceno si è svolto il tradizionale spettacolo a cura della locale palestra Performance. Al termine delle ventuno esibizioni di ginnasti di varie età, tutte applauditissime, ha preso la parola la titolare Daniela Compagnucci: "Trent’anni fa in paese qualcuno disse che una palestra in un piccolo borgo come il nostro non avrebbe avuto vita lunga: al contrario, siamo su questo palco a festeggiare il nostro trentesimo anno di attività. Sarebbe lungo l'elenco di persone che hanno creduto e incoraggiato il progetto con il passare degli anni. Mi limito a ringraziare i miei collaboratori, ma soprattutto gli iscritti che si sono avvicendati in palestra; molti ex allievi sono tra il pubblico, e questa è un’immensa soddisfazione". È intervenuto il sindaco Robertino Paoloni, che ha lodato gli sforzi fatti per far sì che la palestra crescesse sempre più. Il primo cittadino ha offerto una torta a pubblico e ballerini e brindato con Daniela e lo staff della Performance. Sono stati distribuiti omaggi ad ogni singolo componente per premiare costanza, passione e amore per la danza.