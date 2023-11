L’orrore dei lager sul palco

"Sara è una vecchia signora che quando era poco più di una bambina è passata attraverso l’orrore di un lager nazista ed è sopravvissuta. Alla platea di oggi racconta la sua esperienza di quando nessuno la chiamava Sara, ma era solo un numero". Benedetta Mortola, autrice del monologo, introduce lo spettatore nella proposta di oggi a ingresso libero quando alle 17 sarà proposto "Racconto di Sara" nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti. In scena ci sarà Lucia Marchesini per la regia di Piergiorgio Pietroni con l’accompagnamento musicale di Giulio Marchesini. Lo spettacolo rientra nella rassegna Il teatro inaspettato, patrocinata dal Comune di Macerata e realizzata dalla Ctr Calabresi tema riuniti Aps. L’obiettivo è portare in scena, in luoghi appunto inaspettati, spettacoli diversi, accomunati da una forma di rappresentazione che utilizza sia il classico teatro attoriale sia la lettura scenica, la cosiddetta "mise en éspace", accompagnata anche da musica dal vivo. In questo caso lo spettatore potrà assistere alla rappresentazione dell’atto unico tratto dal monologo vincitore dell’edizione 2008 del Premio Oreste Calabresi, nella sezione speciale istituita per il 70° anniversario dell’emanazione delle Leggi razziali. Sul palco Sara parla, o meglio, racconta quell’esperienza vissuta sulla propria pelle. "Racconta – scrive l’autrice Mortola – perché sa che oramai è l’unica cosa da fare. Racconta perché non si perda il ricordo di quanto è successo. Racconta anche per il senso di colpa di essere sopravvissuta ai compagni che non ce l’hanno fatta".