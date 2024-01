L’orrore della Shoah nel racconto di Emanuele Fiano. Dopodomani un altro incontro promosso dall’Università

Emanuele Fiano all’Università di Macerata lascia sgomenti e commuove gli studenti nella prima iniziativa in preparazione al giorno della memoria. Il direttore scientifico della Fondazione Fossoli di Carpi e membro della comunità ebraica di Milano, figlio di Nedo Fiano, che venne deportato nei campi di concentramento, ha raccontato agli studenti le aberrazioni subite dal padre, loro coetaneo ai tempi della promulgazione delle "leggi razziali". Giovedì alle 17 nella biblioteca di Ateneo si terrà una tavola rotonda organizzata da Istituto storico di Macerata, Comune e Prefettura per favorire un confronto sul rapporto tra la memoria e alcune delle discipline che si sono occupate della Shoah, come filosofia, letteratura e diritto.