L’orto degli alunni

E’ partito il progetto "Orto in gioco", che ha coinvolto i bambini della scuola materna Rodari di Porto Recanati in un vero e proprio laboratorio all’aperto. Uno spazio in cui i piccoli hanno potuto lavorare il terreno, seminare, innaffiare, curare la crescita di piante e ortaggi. Per l’inaugurazione erano presenti come ospiti i bimbi dell’asilo nido "La Fiaba", che hanno piantato un’insalata nell’area "Orto-nido". I bambini hanno quindi consegnato al preside Corrado Giulio Del Buono e al sindaco Andrea Michelini un bouquet di deliziosa insalata.