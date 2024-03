L’ortofrutteto dove si coltiva sostenibilità e inclusione sociale

Unire la sostenibilità ambientale alla cura delle persone fragili, promuovendo l’inclusione sociale e offrendo opportunità di lavoro e formazione a coloro che ne hanno bisogno. Questo l’obiettivo dell’ortofrutteto solidale, realizzato a Montecassiano in uno dei terreni dell’azienda agricola "Terra d’incontro", centro di educazione al lavoro della cooperativa sociale La Fraternità. L’intervento è stato realizzato grazie al sostegno di Estra, come misura di responsabilità sociale di impresa, con il supporto tecnico di AzzeroCO 2 nell’ambito della campagna OrtoFrutteto solidale diffuso, promossa da Legambiente e AzzeroCO 2 . Nel terreno sono stati messi a dimora 120 alberi da frutto, tra i quali albicocchi, peschi e susini, seguendo i principi dell’agricoltura sostenibile. "Nella fatica quotidiana del lavoro, con la schiena a pezzi e i sorrisi stanchi, cerchiamo di squarciare la superficie di un tempo sempre più incalzante e incurante della relazione. Cerchiamo di unire orizzonti solo apparentemente lontani, sostenibilità economica, ambientale e relazionale – spiega Valentino Prudentino, responsabile sede operativa della Cooperativa La Fraternità -. Siamo terra di incontro, di fraternità e preghiera e questo nuovo frutteto rappresenterà uno strumento in più per garantire l’immagine di un futuro più sostenibile e più umano". Il lavoro svolto nel frutteto consentirà a coloro che vi partecipano di acquisire nel tempo competenze professionali spendibili in ambito lavorativo. L’esperienza maturata, inoltre, sarà utile per favorire l’autonomia personale e supportare i percorsi verso l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro al termine del percorso nella struttura. "L’amministrazione comunale è molto felice di questa iniziativa di agricoltura sociale, in cui si uniscono solidarietà e sostenibilità - ha aggiunto il sindaco Leonardo Catena -. La terra da sempre offre l’occasione di inclusione sociale soprattutto per i più svantaggiati e ci aiuta a riscoprire l’importanza della costruzione di una comunità inclusiva".