L’Osimana scappa due volte. Il Tolentino la riacciuffa

: Marricchi, Romoli, Mariani (14’ st Marasca), Strano, Rozzi (28’ st Salvucci), Tomassetti, Cappa, Tortelli (41’ st Pietrani), Moscati, Iori, Papavero (14’ st Romitelli). All Passarini

OSIMANA: Verdini, Falcioni, Caruso, Ercoli, Pigini, Pagliarini, Fermani, Olivera (24’ st Patrizi), Gigli (24’ st Manini), Mafei, Alessandroni. All Labriola

Reti: 4’ pt Alessandroni, 26’ pt Mafei, 18’ st Tortelli, 31’ st Iori.

Note: arbitro sig Eletto di Macerata Spettatori: 1000 circa Ammoniti: Fermani, Olivera, Caruso, Iori. Corner: 7-3 Recupero: 2’ pt, 6’ st

Termina in parità il big match fra Tolentino e Osimana. Un tempo ciascuno per le due squadre. Giallorossi ospiti dominanti nel primo tempo e avanti di due reti, sono stati ripresi da un Tolentino arrembante nella ripresa, che forse avrebbe meritato anche qualcosa in più nelle ultime occasioni ma un pari giusto. Il tecnico Passarini lancia l’ultimo arrivato Cappa dal primo minuto, nel tridente d’attacco assieme a Iori e Moscati, modificando il modulo di partenza. Partenza a fionda dell’Osimana che al primo affondo passa. Al 4’ grande sponda aerea di Mafei che serve Alessandroni a due passi dalla porta e fa 0-1. Tole che prova a reagire al gol incassato ma Osimana molto ordinata in campo a non lasciare spazi. L’Osimana è spietata e al 26’ raddoppia. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ben battuto da Caruso, svetta Mafei che batte Marricchi. Il primo squillo cremisi arriva alla mezz’ora, con Tortelli che in spaccata non riesce ad agganciare il pallone da posizione favorevole. Al 45’ gran destro di Papavero dal limite con traiettoria insidiosa e sfera che si spegne di poco sopra la traversa.

Ripresa. Padroni di casa che cercano disperatamente la rete per riaprire il match, lasciando spazi importanti all’Osimana. I giallorossi provano ad approfittarne al 10’ con il contropiede condotto da Mafei e concluso dal diagonale di Gigli, attento Marricchi a respingere. Al 18’ accorcia le distanze il Tolentino. Tiro cross di Cappa che trova Tortelli in area piccola, bravo a deviare la sfera di quel tanto che basta per beffare Verdini. Al 23’ vicino il pari con un tiro velenoso di Moscati, a lato di un soffio. Cremisi arrembanti trovano il clamoroso pari al 31’. Percussione sull’out destro di Moscati che serve Iori, bravo con l’interno destro a piazzare la sfera a di palo e fare 2-2, facendo esplodere il ’Della Vittoria’. Pericoloso Cappa da piazzato, bravo Verdini a salvare i suoi. E’ l’ultima chance, finisce qui.

Marco Natalini