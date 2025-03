L’Osimana spegne i sogni della Maceratese

osimana

OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Mosquera (7’ st Pigini), Bambozzi, Patrizi, Marchesini (43’ st Gigli), Triana (37’ st Bugaro), Fermani (43’ st Mercanti), Mafei, Buonaventura (40’ st Borgese), Alessandroni. Panchina: Cingolani, Sasso, Rossetti, Colonnini. All Labriola.

MACERATESE: Gagliardini (1’ st Marchegiani), Ciattaglia, Vanzan, Mastrippolito, Grillo, Bongelli, Marras, Gomez ( 10’ st Monteiro), Cognigni, Ruani (10’ st Vrioni), Cirulli (10’ st Albanesi). Panchina: Sciarra, Nicolosi, Bracciatelli, Oses, Del Moro. All. Possanzini.

Arbitro: Calabrò di Reggio Calabria.

Reti: 45’ st Vrioni, 49’ st Alessandroni.

I gol racchiusi in quattro minuti, tra il 45’ e il 49’ della ripresa. La Maceratese si illude con la pennellata su punizione di Vrioni che beffa nell’angolino Santarelli, ma i biancorossi non prendono bene le misure sul cross di Falcioni per la testa di Alessandroni che la pareggia in extremis, in pieno recupero. Finisce 1-1 una partita comunque emozionante. Ad aprire il derby la coreografia dei tifosi senzatesta (vietata la trasferta ai residenti della provincia di Macerata), a ricordo di Roberto, storico tifoso del Tolentino venuto a mancare in settimana, molto legato ai colori giallorossi, per il gemellaggio che dura da decenni tra senzatesta e cremisi, con cartoncini cremisi e giallorossi e uno striscione con gli stessi colori: ‘Omar e Roberto per sempre insieme’ omaggiando così anche lo storico capo ultra dell’Osimana.

Parte meglio l’Osimana che ha la grande occasione con Alessandroni che però spreca con un pallonetto impreciso davanti a Gagliardini. Santarelli dall’altra parte blocca due volte Ruani, compiendo un miracolo soprattutto sul secondo tentativo del numero dieci dei maceratesi con una parata d’istinto. Nel mezzo Buonaventura di testa libera Mafei davanti la porta ma arriva Gagliardini che si supera evitando un gol quasi fatto. La costruzione dal basso tanto cara a mister Possanzini qualche volta non produce i suoi effetti come al 37’ quando Triana anticipa Gomez, con quest’ultimo che stende il numero 7 di casa in area. Ma il rigore di Alessandroni è intuito da Gagliardini che respinge. Marras ci prova dalla distanza, Santarelli c’è, e lo stesso numero sette nella ripresa lascia partire una bordata da lontano che si stampa sul palo. Meglio la Maceratese nel secondo tempo - che sostituisce a inizio ripresa Gagliardini infortunato - grazie anche ai cambi. Al 45’ Vrioni pesca poi il jolly con una bella punizione a scendere che Santarelli può solo intuire. Il Diana continua comunque a cantare e spingere Patrizi e compagni che dopo quattro minuti trovano il gol del pareggio con il cross al bacio di Falcioni per la testa di Alessandroni per il definitivo 1-1 per il boato degli oltre settecento tifosi accorsi per il derby. La Maceratese ci riprova, con Vrioni e Monteiro, ma senza successo.