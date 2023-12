"L’ospitalità primo passo per costruire la pace"

Arriva puntuale, come ogni anno, il messaggio di Natale di Francesco Massara, arcivescovo di Camerino-San Severino e vescovo di Fabriano-Matelica. "Carissime/i sorelle e fratelli, ogni anno, il Natale si presenta come un invito a far posto alla vita, ad un Figlio che chiede ospitalità, a chi cerca una casa, a chi desidera alloggiare nel nostro cuore - ha scritto -. Ancora oggi, Dio assume l’aspetto del povero, di chi ha bisogno di fratellanza e perdono, di chi cerca libertà, dignità e pace! Per accogliere il Figlio di Dio non servono grandi cose: basta una presenza discreta e sincera capace di far posto, di offrire, nel poco che si ha, il tutto di sé. Il segreto di ogni casa, di ogni affetto, di ogni intimità può diventare il luogo santo in cui il Signore pone la sua tenda e si consegna a noi, facendosi nostro figlio e insegnandoci l’arte di amare. È nell’ospitalità del cuore il primo atteggiamento per costruire la pace". Di seguito alcuni estratti della lettera natalizia. "In questo tempo di attesa del Natale, le parole del profeta Isaia che verranno proclamate nella messa della Notte riecheggiano in me con nuova intensità – si legge nel testo -. Il profeta costruisce il suo messaggio di gioia sull’annuncio della nascita di un bambino: "Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio" (Is 9,5) … Il mistero del Natale è racchiuso proprio in questo Bambino che è Dio e si fa figlio umile, povero, semplice, indifeso. Il dono del Natale è questo Bimbo, dono del Padre all’umanità e all’intero creato. Purtroppo, non abbiamo avuto remore a rovinare il creato che ci è stato donato, ad inquinarlo e avvelenarlo con i prodotti dell’odio e del risentimento, con la smania del possesso e del potere, di denaro e di dominio". Il vescovo volge quindi il suo pensiero a ciò che sta avvenendo in Terra Santa e in Ucraina, "ma anche ai numerosi luoghi del mondo che, per l’avidità di pochi, si sono trasformati in terre di conquista e di conflitto". Passa quindi al messaggio di Dio per ciascuno. "La vera novità del Natale consiste semplicemente nel riconoscere il Figlio di Dio che si fa vicino a noi – si legge in un altro passaggio degli auguri -. Per accorgercene e sentire che Egli bussa alla porta della nostra casa, è indispensabile non essere distratti, deconcentrati o preoccupati di altre cose, per non comportarci come gli abitanti di Betlemme che, preoccupati della loro sicurezza e tranquillità, hanno chiuso le porte delle loro case e del loro cuore alla Sacra Famiglia. Ancora oggi, l’ospitalità e la condivisione restano tra i gesti più difficili ed impegnativi, perché richiedono un atteggiamento e una scelta precisa, che è la gratuità".