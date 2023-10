L’Osteria Ime nella guida del Gambero Rosso: "Tecnica elegante nei tre menu degustazione"

L’Osteria Ime di Tolentino, in via San Nicola, è stata inserita nella guida Ristoranti d’Italia 2024 del Gambero Rosso. E non succede spesso che ciò avvenga a pochi mesi dall’apertura (avvenuta a fine aprile). "Un bel riconoscimento per noi e per Tolentino – commenta soddisfatta la chef Entiana Osmenzeza -, un modo per promuovere la città e il territorio". "Entiana Osmenzeza, cuoca nata in Albania, cresciuta in Piemonte, allieva di Gualtiero Marchesi e poi impegnata nelle cucine di importanti ristoranti, trova radici a Tolentino - si legge nella guida -. Tecnica elegante nei tre menu degustazione di quattro portate, a cui si aggiunge un percorso di sei portate (…). Pane e pasta sono fatti in casa (…)". Agli esordi Entiana ha collaborato con Fulvio Pierangelini, fino ad arrivare al Noma di Copenaghen (quattro volte miglior ristorante del mondo secondo The World’s 50 Best Restaurants).