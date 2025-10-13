L’Ostiamare viaggia ancora a gonfie vele

recanatese

1

ostiamare

3

RECANATESE (4-2-3-1): Zagaglia; Gori, Fiumanò, Cocino, Mordini; Ferro, Carano (1’st Ciccanti); Pierfederici (1’st Domizi), D’Angelo, Capanni (13’st Chiarella); Lovotti (29’st Di Francesco) All. Savini A disp. Fioravanti, Beruschi, Paoltroni, Morichetta, Pesaresi

OSTIAMARE (4-3-3): Vertua (25’pt Midio); Vagnoni, Piroli, Giordani, Orfano; Felici (24’st Marrali), Greco (36’st Pontillo), Spinosa; Vianni, Gueye (16’st Lazzeri), Badje (30’st Baldassi) All.D’Antoni A disp. Cinque, Buono, Menichelli, Tesauro

Arbitro: Nencioli di Prato

Reti: 45’pt Giordani, 10’st Vianni, 34’ Lazzeri, 42’Cocino

Note: Recupero 5’+3’ Ammonito Ferro. Angoli 6-8. Spettatori circa 400

E’ andata, come in fondo era agevole prevedere: l’Ostiamare prosegue il suo straordinario percorso e resta a punteggio pieno con un filotto di sette vittorie su sette. Non sembrano irresistibili i biancoviola ma hanno doti di solidità, concretezza e fisicità che fanno la differenza. La Recanatese ha retto un tempo, durante il quale ha venduto cara la pelle ma subito il gol, al di là della volontà, il match è sembrato "segnato" con un copione che ormai si ripete con troppa frequenza. Si parte di gran carriera: azione tambureggiante degli ospiti con Felici che sciupa con un diagonale che termina a lato. Replica giallorossa con Pierfederici con un tiro di poco alto. Dopo una lunga fase di stallo la gara si accende: iniziativa che crea un’opportunità per Capanni ma conclusione debole e centrale. Pochi secondi e c’è una discesa di Orfano, sulla ribattuta della difesa ci prova Felici ma Zagaglia ci arriva. Finale pirotecnico: incertezza di Cocino che perde il duello con Badje, il gambiano entra di forza in area e timbra l’incrocio dei pali. Rovesciamento di fronte e combinazione in area ospite con una conclusione di Carano respinta da Midio. Vagnoni libera in corridoio per Gueye, sembra fatta ma Zagaglia ci mette una pezza. Il vantaggio ospite arriva nel recupero: azione di corner, cross col contagiri di Greco e la deviazione decisiva di testa è di Giordani. I laziali sono in controllo e raddoppiano: ottimo lavoro di Gueye che apre per Vianni che si trova un’autostrada spalancata ed insacca nel sette con un bolide imprendibile. La capolista è sul velluto prima delle ultime fiammate: Ciccanti non concretizza di testa da pochi passi poi il tris con Lazzeri che si invola e deposita in rete. C’è il tempo per il gol della bandiera siglato da Cocino che ribadisce in gol da pochi passi dopo una ribattuta di Midio su Chiarella ma il "succo" resta quello con la depressione a fare capolino.

Andrea Verdolini