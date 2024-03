Lotta a bullismo e cyberbullismo. Si inaugura la ’Panchina gialla’

Domani alle 11 viene inaugurata la ’Panchina gialla’ nell’area della solidarietà, in via Caduti di Nassiriya a Tolentino. È un simbolo contro il bullismo e il cyberbullismo. Alla cerimonia parteciperanno, fra gli altri, gli studenti degli Istituti "Don Bosco", "Lucatelli", "Filelfo" e "Frau", oltre ai rappresentanti dell’associazione "Helpis" (dal greco "speranza") e dell’Amministrazione comunale di Tolentino.

"’La Panchina gialla’ – spiegano i promotori dell’iniziativa – rappresenta un messaggio forte, efficace, che dura nel tempo perché è sempre in mezzo alla gente. Lo scopo è tenere alta l’attenzione sul problema del bullismo e del cyberbullismo per ricordare a tutti che in internet si nascondono molti rischi, soprattutto per i più giovani. ’La Panchina gialla’, inoltre, vuole essere un monito contro tutte le violenze di genere e a favore di una cultura di parità, a tutela dei diritti dei più indifesi, cioè i minori, i quali possono subire violenze, essere discriminati ed emarginati, spesso anche dai loro stessi coetanei.

Ecco i motivi per cui l’assessorato comunale alle Politiche sociali di Tolentino ha aderito al progetto nazionale "Panchina gialla - Simbolo ufficiale contro il bullismo e il cyberbullismo" della onlus "Helpis", patrocinato anche dal Ministero dell’Interno e dell’Anci. È stata così messa a disposizione una panchina presso l’area tematica della Solidarietà e gli operai del Comune l’hanno dipinta di giallo utilizzando un apposito kit fornito dalla stessa "Helpis".