Lotta a contraffazione e abusivismo. Sequestri in serie e sei denunce

Lotta alla contraffazione, all’abusivismo commerciale e alla diffusione di prodotti non sicuri: le fiamme gialle hanno sequestrato oltre tredicimila articoli negli ultimi tre mesi. Tra le persone denunciate, anche il titolare di un centro estetico lungo la costa: nell’attività c’erano prodotti per unghie contenenti tpo, sostanza ritenuta potenzialmente nociva.

Sono stati mesi di intenso lavoro per i finanzieri del comando provinciale di Macerata che fanno un bilancio delle attività estive: sequestrati 7.330 articoli con marchi contraffatti, 3.062 non sicuri e 3.167 in vendita senza autorizzazione. Denunciate sei persone a piede libero e segnalate cinque persone ai sindaci dei comuni di riferimento e quattro alla Camera di commercio.

Le fiamme gialle hanno così dato un efficace contributo al contrasto al fenomeno della contraffazione, della diffusione di prodotti non sicuri e dell’abusivismo commerciale, attraverso numerosi controlli concentrati, in particolar modo, nella zona costiera caratterizzata, soprattutto nel periodo estivo, da un grande afflusso di turisti.

Tra le sei persone denunciate di recente c’è anche il responsabile di un centro estetico. All’interno della sua attività commerciale i finanzieri hanno trovato prodotti per unghie, destinati alla vendita, contenenti Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (tpo), sostanza ritenuta potenzialmente cancerogena e inserita recentemente dall’Unione Europea nell’elenco degli ingredienti pericolosi nel settore cosmetico.

Infatti, un regolamento UE ha vietato, a partire dal primo settembre, l’utilizzo e la commercializzazione di tutti i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza, ritenuta potenzialmente pericolosa per la salute umana. I controlli da parte dei finanzieri per garantire la sicurezza dei consumatori e contrastare fenomeni illeciti proseguiranno.