Lotta ai disturbi alimentari, ecco i fondi

Ammontano a quasi 255mila euro le risorse assegnate dal Ministero della Salute alla Regione Marche per contrastare i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Si tratta di una problematica sempre più diffusa, soprattutto tra i giovani, con una prevalenza significativa tra le donne, che rappresentano il 95,9% dei casi secondo le stime ufficiali. "Rivolgiamo la massima attenzione ai disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. La prevenzione e la presa in carico precoce multidisciplinare sono fondamentali. Per questo, stiamo lavorando per potenziare i servizi e garantire cure tempestive ed efficaci – ha dichiarato Filippo Saltamartini, vicepresidente e assessore alla Sanità della Regione Marche (foto) –. Attraverso un piano mirato di interventi, puntiamo a ridurre i tempi di attesa e migliorare l’accesso ai servizi".

Le risorse, provenienti dal "Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione" previste dall’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), sosterranno la continuità dei Piani biennali approvati nel 2022 e dovranno essere utilizzate entro il 30 giugno 2026. Il Piano prevede obiettivi e azioni definiti da un cronoprogramma specifico. Il principale è il potenziamento del lavoro in rete regionale, con attenzione al miglioramento dei percorsi ospedale-territorio, soprattutto nell’ambito dell’area minorile.

Attraverso l’istituzione di tavoli tecnici e programmi specifici, le unità operative coinvolte – Ast Pesaro, Ast Ancona, Ast Fermo (in collaborazione con quelle di Macerata e Ascoli), Azienda ospedaliero universitaria delle Marche – avranno il compito di monitorare la presa in carico ambulatoriale delle Ast territoriali, incrementare le attività di prevenzione e promozione della salute, e sviluppare e ampliare i percorsi psicoterapeutici a livello territoriale.