Lotta ai tumori della pelle, arrivano gli screening dermatologici gratuiti

Giovedì alle 16.30 nella sede dell’Ircr in piazza Mazzini si terrà un appuntamento dedicato alla prevenzione dei tumori alla pelle, dal titolo "Salviamoci la pelle". Saranno disponibili screening gratuiti fino alle 18.30 e un convegno informativo. Tra i relatori, Marco Sigona (foto), specialista dermatologico; Daniele Dusi, specialista dermatologico e dermochirurgo e Paolo Lupetti, specializzando in dermatologia. L’incontro rappresenta una preziosa occasione per ricevere una valutazione specialistica dei nei e delle lesioni cutanee sospette e per approfondire le corrette abitudini di prevenzione, soprattutto in vista della stagione estiva. La prenotazione agli screening è obbligatoria e va fatta chiamando il 342.1945653 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 14. "Iniziative di questo tipo rientrano pienamente nello spirito del progetto dell’assessorato "Attivi si nasce", che proprio in queste settimane vede il suo sviluppo in "Attivi si nasce… in salute", ciclo di incontri dedicati al benessere psicofisico della persona – ha detto la vicesindaco e assessore alle politiche sociali Francesca D’Alessandro –. Questo appuntamento tutto dedicato alla pelle si inserisce perfettamente nel calendario delle attività finalizzate a incentivare la consapevolezza e il benessere dei cittadini di tutte le età. Un ringraziamento ai professionisti che interverranno per la loro attenzione e disponibilità". "Siamo costantemente al fianco delle associazioni del territorio per promuovere momenti di prevenzione, socialità e informazione a favore di tutta la comunità – ha aggiunto Amedeo Gravina, presidente Ircr Macerata –. Eventi come questo dimostrano quanto sia importante fare rete e collaborare per la salute e il benessere di tutti i cittadini". L’iniziativa è promossa da Ircr Macerata in collaborazione con il Comune, A.D.M. Associazione dermatologica maceratese, Isdin, BioNike e Sidco – Società italiana di dermatologia chirurgica, oncologica, correttiva ed estetica.