Lotta al degrado Bivacco nel sottopasso, spunta pure un "orto" coltivato a cipolle

Un riparo di disperati nel sottopasso di Fontescodella, con tanto di rete e lucchetto per proteggere l’alloggio e un piccolo orticello di cipolle. Lo hanno trovato gli agenti della polizia locale, grazie alla segnalazione di un operatore del Cosmari. Nei giorni scorsi gli agenti hanno svolto una serie di controlli contro il degrado in città. Tra le varie zone, è stata perlustrata anche l’incompiuta di piazza Pizzarello, dove sono stati ispezionati tutti i piani per accertare che non ci fossero occupazioni abusive o che qualcuno avesse trovato lì un riparo di fortuna. Al curatore fallimentare è stato chiesto di chiudere meglio le rampe delle scale. Quindi le pattuglie si sono spostate al sottopasso tra via Franceschi Ferrucci e il parco di Fontescodella, sottopasso che era stato già chiuso: un addetto del Cosmari ha segnalato che lì era stata realizzata una specie di alloggio. In effetti qualcuno si era sistemato nel sottoscala del sottopassaggio, mettendo anche una rete elettrosaldata da cantiere chiusa con un lucchetto per impedire che altri potessero entrare in quello spazio. È stato quindi chiamato l’ufficio tecnico comunale, e un operaio ha provveduto a rimuovere la rete. Poi il Cosmari è intervenuto per le operazioni di pulizia e di sgombero. Sono stati trovati un giaciglio, una stufetta, delle bacinelle con dei panni, indumenti vari, borsoni ed effetti personali, tutto preso in carico dal comando della polizia locale. Nell’aiuola del sottopassaggio era stato creato anche un piccolo orticello, dove erano coltivate le cipolle. L’area è stata ripristinata e rimane chiusa al transito.

"Questi controlli sono periodici e indirizzati a monitorare le aree chiuse al transito e quindi a rischio di occupazione abusiva – ha commentato l’assessore alla sicurezza Paolo Renna –. Ringraziamo, oltre alla polizia locale, gli uffici comunali e gli operatori del Cosmari, tutti i cittadini che ci segnalano situazioni di degrado, per poter intervenire in modo puntuale e immediato".