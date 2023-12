Lotta al disagio dei giovani. Tocca alla Pars

Sarà affidato alla Pars il servizio, legato al contributo straordinario di 72.000 euro, per l’attivazione sul territorio di un presidio di contrasto al disagio di adolescenti e giovani.

All’avviso pubblico, emesso dall’amministrazione comunale, per individuare un soggetto del terzo settore disponibile a dare vita al progetto, hanno risposto in due: la cooperativa sociale Pars Pio Carosi di Civitanova con Praxis-Associazione di promozione sociale sempre di Civitanova, e l’impresa sociale Liberamente srl di San Benedetto del Tronto.

La commissione ha valutato le due proposte e attribuito 98 su 100 alla Pars e 73 su 100 a Liberamente e pertanto sarà la prima a collaborare con il Comune.

L’iniziativa ha preso il via con la Regione che un anno fa ha trasmesso all’ente Civitanovese la richiesta di un progetto per un servizio rivolto agli adolescenti con disturbi psico cognitivi assegnando, a fine 2022, la somma di 72.000 euro a Civitanova, subordinando il contributo all’avvio della procedura finalizzata ad individuare un partner, dotato di esperienza pluriennale nel campo della prevenzione, della cura e delle dipendenze giovanili che potesse mettere a disposizione anche spazi adeguati per le attività con i giovani