"Lotta al disagio fisico e psichico"

"Sono stati sei mesi impegnativi perché, come nuova amministrazione, siamo saliti su un treno in corsa. Impegnativi ma non difficili perché abbiamo trovato collaborazione con uffici e personale". Elena Lucaroni, assessore alle politiche sociali e all’istruzione di Tolentino, fa un primo punto sui progetti avviati e annuncia quelli in cantiere per il 2023. "Il regolamento – spiega – per l’erogazione dei contributi economici, ad esempio, approvato all’ultimo Consiglio comunale all’unanimità, è stato un grande risultato, frutto di una discussione aperta e costruttiva senza colore politico, con l’intento di collaborare. La presa in carico di persone in difficoltà, con aiuti non solo economici, resta l’obiettivo grazie anche al supporto della rete associativa tolentinate e del Tavolo delle povertà. Abbiamo ricevuto donazioni importanti da privati e aziende del posto che hanno permesso di sollevare alcune famiglie dalle preoccupazioni per il caro bollette, facendo trascorrere un Natale più sereno". Elena Lucaroni, chirurgo, è figlia di un’insegnante. "Desidero – prosegue – investire molto sulle scuole. L’amministrazione ha promosso e promuoverà eventi di sensibilizzazione su diversi temi di disagio psichico e fisico; fondamentale la collaborazione con il Glatad, che si occupa di dipendenze patologiche, con cui abbiamo avviato un progetto anche per le persone over 65, e con Red (Rete educazione digitale), con cui stiamo collaborando al "villaggio digitale", percorso formativo che coinvolge gli studenti dei due istituti comprensivi don Bosco e Lucatelli e prevede incontri con le famiglie. Vogliamo incentivare la socialità e l’aggregazione dei ragazzi, così abbiamo riaperto la sala prove gestita dal centro aggregazione M5. Con l’associazione Wega, in collaborazione con la cooperativa Il Faro e la Regione, abbiamo dato supporto per rinnovare il corso di operatore della ristorazione, corso di formazione professionale gratuito riconosciuto a livello nazionale e che offre ai ragazzi un’ulteriore possibilità di valorizzare le proprie abilità attraverso un approccio pratico. Stiamo lavorando anche su progetti di inclusione sportiva per ragazzi diversamente abili. Mai abbandonato, infine, il progetto di assistenza di prossimità per gli anziani, il quale nel 2023 vedrà piena collaborazione con la Civica Assistenza Asp Tolentino (casa di riposo) e le associazioni di volontariato del terzo settore".

Lucia Gentili