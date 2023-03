Lotta al disagio giovanile, ecco lo sportello d’ascolto gratuito

Da martedì, sarà aperto uno sportello d’ascolto psicologico gratuito all’interno della biblioteca Moroni di Porto Recanati, finalizzato alla lotta al disagio giovanile, questo ogni martedì pomeriggio, dalle 18 alle 19. "Il servizio sarà gestito dalla psicologa e psicoterapeuta della cooperativa Assistenza2000 Irene Borsella, per creare uno spazio riservato ai ragazzi dai 12 ai 18 anni", dice l’assessore ai Servizi sociali, Sonia Alessandrini. L’idea di creare uno sportello d’ascolto nasce dall’assessorato ai Servizi sociali, insieme alla consigliera alle Politiche giovanili Valentina Luchetti e alla consigliera alle Associazioni Maria Teresa Zaccari. "Già da un incontro organizzato dalla Caritas diocesana – rileva Zaccari –, era emerso che il disagio giovanile rappresenta una problematica ben diffusa tra i giovani adolescenti portorecanatesi". Sempre maggiore è la richiesta da parte dei genitori di aiuto – aggiunge la consigliera alle Pari opportunità Fatou Sall –. L’intenzione è ampliare l’orario, una volta che il servizio sarà avviato". L’accesso allo sportello è libero: chi volesse prenotare un incontro può farlo al 3290156605 o via mail ([email protected]). Ma le attività non si ferma qui: saranno attivati degli incontri per giovani e per genitori con lo scopo di sensibilizzare ulteriormente sul tema della violenza sulle donne e la parità di genere. "In collaborazione con la cooperativa Pars – conclude l’assessore Alessandrini –, a breve sarà attivato il progetto Gemma: un corso sull’orientamento professionale rivolto ai ragazzi tra i 17 e i 22 anni, articolato in otto incontri tra cui dei meeting day con le aziende del territorio".