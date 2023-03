Lotta al disagio giovanile, Ubaldi: "Lo sportello prima non era voluto"

Polemiche da parte di Rosalba Ubaldi, capogruppo di minoranza con Centrodestra Unito ed ex sindaco, in merito all’apertura di uno sportello per la "Lotta al disagio giovanile", avviata nei giorni scorsi dall’amministrazione di Porto Recanati. Da un lato, la Ubaldi fa "un plauso sincero all’assessore Sonia Alessandrini", ma dall’altro attacca l’altro assessore Lorenzo Riccetti, rimarcando che un servizio simile era già stato avviato in città quando lei era in maggioranza, finché fu proprio Riccetti a interromperlo. "Mi fa piacere ricordare che una esperienza pionieristica era stata fatta fin dal 2004 dall’associazione Salute e Solidarietà, Sa.So., nei locali della parrocchia San Giovanni Battista con un servizio di Informagiovani – dice la Ubaldi –. Nel 2005, il sindaco Glauco Fabbracci stipulò una convenzione tra la Sa.So. e l’amministrazione per istituzionalizzare il servizio di Informagiovani, con una apertura di 29 ore settimanali e la presenza per tre giorni di operatori. La convenzione – aggiunge Ubaldi – veniva rinnovata ogni due anni e nel 2009, quando fui sindaco, il servizio venne ampliato con un nuovo significativo settore di intervento: prevedeva la disponibilità di consulenze psicologiche e psicoterapeutiche garantite da tre psicoterapeuti per 12 ore settimanali. Il nuovo servizio prevedeva la presa in carico, gratuitamente, di giovani e dei loro genitori su problematiche adolescenziali in uno spazio apposito l’ascolto e la formazione". Tuttavia, la Ubaldi sottolinea che "quella convenzione purtroppo, in modo molto miope, nel 2015 venne interrotta dalla giunta dell’allora sindaco Montali e vicesindaco Riccetti, per la serie demoliamo tutto quello fatto da chi c’era prima. La Sa.So. continuò per un po’ a funzionare, ma è evidente che senza sede e senza risorse, nel 2018, è stata costretta ad ammainare le vele e sciogliersi".