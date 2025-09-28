Lotta al tarlo asiatico: "Abbattere solo le piante che presentano sintomi"

Mentre gli alberi in zona Collevario e San Francesco continuano a essere fatti a pezzi e caricati nel camion che li accatasta in via Verga dove vengono, da qualche giorno, cippati in loco, se ne parla nelle case, nelle strade e nei negozi per cercare di arginare il numero di abbattimenti che, sebbene rispetti il protocollo Amap per il controllo del tarlo asiatico del fusto (Anoplophora glabripennis Motschulsky) nelle Marche, sembra esagerato. Oltre 300 piante, in spazi pubblici e nei giardini privati, dovranno essere rase al suolo in una delle zone più verdi della città. Il solo pensiero che per arginare il problema del coleottero orientale sia stata messa in atto una misura fitosanitaria che sembra paradossale fa reagire i cittadini in modo propositivo. C’è chi ricorda come in altre realtà siano stati utilizzati cani che identificano le piante malate e chi parla di rilascio di animali autoctoni antagonisti.

"Basterebbe esaminare caso per caso fino a un raggio uguale a quello del protocollo - dice il botanico Fulvio Ventrone - perché fare nel modo attuale è come se per eliminare il Bostrico dell’abete si radessero al suolo tutte le Alpi" e suggerisce di "procedere con l’abbattimento selettivo cioè con l’eliminazione delle sole piante che presentano i sintomi, evitando quelle che sono a uno "stadio invisibile" dell’attacco del tarlo". Ci sono dei privati molto preoccupati perché i loro giardini, e rispettive piante, rientrano nelle particelle catastali oggetto del piano d’azione della Regione volto al controllo del tarlo asiatico. Si domandano sul reale successo di questo metodo perché è inconcepibile per loro che l’unico modo di contenimento di questi Cerambicidi alloctoni consista nell’eliminazione di alberi decennali che sembrano non presentare alcun segno e cioè non hanno nessun foro di ingresso o di uscita per lo sfarfallamento, nessuna sofferenza, nessuna segatura alla base del fusto, nessuna scortecciatura, nessuna emissione di linfa. Massimo Palazzo, pubblicitario, vive nel quartiere di San Francesco e ha delle considerazioni da condividere.

"Vorrei segnalare che esiste un metodo - spiega - con relativa documentazione scientifica in rete, per l’eliminazione dell’insetto che non richiede l’abbattimento degli alberi. Si tratta dell’ irradiazione di calore con microonde la quale procura il surriscaldamento, fino a 60° C, dei liquidi contenuti nel tronco, uccidendo ogni forma di vita del tarlo (uovo, larva, adulto). Gli alberi non subiscono alcun danno dal questo trattamento. Mi chiedo allora - continua Palazzo - perché questa tecnica non è stata per nulla valutata dalle autorità competenti? Perché abbattere trecento e passa alberi? Desidero, inoltre, sapere se finora nelle Marche hanno ripiantumato nelle stesse zone in cui sono intervenuti per combattere il tarlo asiatico del fusto. Ho già vissuto la Xilella e il Punteruolo rosso in Puglia. Vorrei vivere una storia a lieto fine, per gli alberi e per Macerata".