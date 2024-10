Lotta al traffico di droga: 36enne denunciato per spaccio

Continuano le operazioni antidroga da parte dei carabinieri della Compagnia di Tolentino. Un 36enne è stato denunciato per spaccio, mentre un 21enne è stato fermato per detenzione di hashish. Un uomo di 36 anni è stato denunciato all’autorità giudiziaria per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine, durata circa un anno, ha permesso di accertare che il tolentinate avesse ceduto cocaina a un altro uomo in più occasioni durante tale arco temporale. Le operazioni investigative, condotte con discrezione e professionalità, hanno permesso di raccogliere prove concrete a carico dell’indagato, consentendo di interrompere la sua attività illecita. Sempre la Compagnia dei carabinieri di Tolentino ha fermato un giovane di 21 anni durante un controllo stradale. Il ragazzo, alla guida della propria auto, è stato sottoposto a una perquisizione veicolare: nell’abitacolo sono stati trovati 1,8 grammi di hashish. Il giovane è stato quindi segnalato alle autorità competenti e la sua patente di guida è stata immediatamente ritirata. L’Arma prosegue l’attività di contrasto allo spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti sul territorio. Un giro di vite per contrastare, reprimere e prevenire l’uso di droga soprattutto tra giovani e giovanissimi.