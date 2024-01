Lotta al traffico di stupefacenti: 24enne con hashish e cocaina

Trovato in possesso di hashish e cocaina, è finito nei guai un 24enne di Pollenza. A fermarlo, nella notte tra venerdì e sabato, sono stati i carabinieri della Stazione di Pollenza, nel corso di un servizio di controllo del territorio mirato in particolare contro il traffico di sostanze illecite. I militari hanno sorpreso il giovane mentre transitava con l’auto in paese.

La pattuglia ha deciso di fermarlo, ma subito il ragazzo è apparso piuttosto agitato per quel controllo inatteso. Questo suo comportamento ha convinto i carabinieri che fosse il caso di effettuare una verifica più accurata su di lui. L’intuizione si è rivelata fondata. Infatti dalla perquisizione è saltato fuori un quantitativo di hashish e cocaina. Il pollentino dunque, per altro un soggetto già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Le sostanze sono state messe sotto sequestro.