Lotta alla contraffazione, sequestrati oltre 13mila articoli

Macerata, 22 settembre 2025 - Sequestrati 7.330 articoli con marchi contraffatti, 3.062 non sicuri e 3.167 messi in vendita senza autorizzazione; denunciate 6 persone a piede libero -tra cui un’estetista che aveva ancora prodotti Tpo- e segnalate 5 persone ai sindaci e 4 alla Camera di Commercio. È questo l’amaro bilancio estivo delle Fiamme Gialle di Macerata. Negli ultimi tre mesi, i finanzieri in forza ai reparti dipendenti dal comando provinciale hanno infatti sottoposto a sequestro oltre 13.550 prodotti. All’esito di tali interventi, sono state segnalate cinque persone al competente sindaco e altre quattro alla locale Camera di Commercio; sei sono state denunciate persone a piede libero alla procura. Tra questi ultimi rientra anche il responsabile di un centro estetico che deteneva all’interno della propria attività commerciale prodotti per unghie, destinati alla vendita, contenenti Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (Tpo), sostanza ritenuta potenzialmente cancerogena e inserita recentemente dall’Unione Europea nell’elenco degli ingredienti pericolosi nel settore cosmetico. Il regolamento Ue, pubblicato lo scorso maggio nella Gazzetta Ufficiale, ha vietato, a partire dal primo settembre 2025, l’utilizzo e la commercializzazione di tutti i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza ritenuta potenzialmente pericolosa per la salute umana. Continua l’impegno da parte della Guardia di finanza nel contrastare il fenomeno della contraffazione, della diffusione di prodotti non sicuri e dell’abusivismo commerciale, attraverso numerosi controlli concentrati, in particolar modo, nella zona costiera caratterizzata, soprattutto nel periodo estivo, da un maggior afflusso di turisti. L’attività delle Fiamme Gialle maceratesi si inserisce nel quadro della costante azione di controllo del territorio, “finalizzata a tenere alto il livello d’attenzione nel comparto della tutela del mercato dei beni e dei servizi, orientata al contrasto dei diversi fenomeni illeciti che ledono il made in Italy, la libera concorrenza nonché la sicurezza e la salute dei consumatori”. Si ricorda poi che dallo scorso primo settembre l’utilizzo e la commercializzazione di prodotti per unghie contenenti il Tpo (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide) sono vietati in Europa, esponendo le estetiste a sanzioni penali, pecuniarie e la sospensione dell'attività in caso di controlli da parte delle autorità competenti. Per evitare la denuncia, è fondamentale adeguarsi immediatamente, cessando l'uso di tali prodotti.