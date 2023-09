Lotta alla criminalità organizzata. Riciclaggio: 800 segnalazioni di operazioni finanziarie sospette

Nel corso del 2022, dalla provincia di Macerata sono state 777 le Segnalazioni di operazioni sospette (Sos) inviate all’Unità di informazione finanziaria (Uif) della Banca d’Italia da parte di banche, Poste, intermediari finanziari e altri. Sono 69 in più rispetto al 2021, un aumento del 9,7%, con una incidenza di 254,8 casi ogni 100mila abitanti, dato che colloca la nostra provincia al 1° posto (su 107), cioè tra quelle con più segnalazioni. E’ quanto emerge dall’indagine condotta dall’Ufficio Studi della Cgia di Mestre che segnala come l’anno scorso sia stato raggiunto un record storico nelle segnalazioni (155.426 in tutta Italia). E poiché una operazione su quattro è considerata ad alto rischio, e visto che il 99,8% del flusso totale è riconducibile all’ipotesi di riciclaggio, non c’è da stare allegri.

La Cgia, infatti, lancia l’allarme: "Il pericolo che la criminalità economica stia incuneandosi nel nostro mondo produttivo è sempre più elevato. Non solo. Se la combinazione tra l’aumento dei tassi di interesse e la diminuzione dei prestiti bancari alle piccole e medie imprese verificatasi in questo ultimo anno dovesse continuare, non è da escludere che il numero delle imprese a rischio infiltrazione mafiosa sia destinato a crescere ulteriormente".

Nelle Marche le operazioni sospette segnalate sono state 3.097 (200 in più, una crescita del 6,9%). La provincia di Macerata registra l’incidenza più alta in relazione alla popolazione, superiore di 40 punti alla media regionale. Seguono a distanza le province di Ascoli Piceno (37° posto, con casi in diminuzione dell’8%), Ancona (al 44° posto, con casi in aumento del 21,2%), e Fermo (49° posto, con casi in calo del 2,8%) La provincia meno interessata dal fenomeno è quella di Pesaro Urbino (all’85° posto), anche se registra una lieve crescita (10 segnalazioni in più rispetto a quelle del 2021).

Secondo la Cgia, il rischio di infiltrazione nell’economia locale è molto più alto e insidioso di un tempo. "A seguito della crisi pandemica – evidenzia la Confederazione - le mafie hanno modificato il modo di approcciarsi al mondo delle imprese. Sono meno propense a usare metodi violenti, come le intimidazioni o le estorsioni; per contro privilegiano un approccio più ’commerciale’, attraverso il finanziamento eo l’acquisizione della proprietà delle aziende, sfruttandone la vulnerabilità economico–finanziaria di queste ultime. In altre parole, le mafie si offrono sempre più spesso come vere e proprie agenzie di servizi alle imprese (forniture materiali, consulenze amministrativefiscali, manodopera, etc.). Così facendo cominciano a infiltrarsi nell’economia legale". Il riciclaggio non è una novità, neanche nella nostra provincia, dove sono state da tempo alzate le soglie di attenzione (la crescita delle segnalazioni né è una prova) e sono stati accentuati i controlli. Azioni che, alla luce del quadro emerso dall’indagine, devono senza dubbio essere rafforzate.