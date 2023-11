Lotta alla denatalità, ok alla mozione dell’Udc

Il consiglio comunale ha approvato a maggioranza la mozione, presentata dalla consigliera Antonella Fornaro (Udc), per contrastare la denatalità. "Il fatto politico più rilevante è rappresentato dalla larga maggioranza grazie alla quale il provvedimento è passato, segno di una trasversalità quanto mai necessaria su questa materia – commenta Luca Marconi, segretario provinciale dell’Udc –. Le questioni sociali-strategiche legate alla vita e alla famiglia non possono diventare un campo di battaglia ideologico né bandiere da sventolare pro o contro nella naturale e pur sana dialettica fra centrodestra e centrosinistra. Su tutto ci possiamo dividere meno che sul valore fondamentale del patrimonio umano rappresentato dallo stesso popolo italiano. Se il popolo non si rigenera la nazione muore. Confidiamo che l’iniziativa dell’Udc maceratese trovi imitatori e sostenitori in altri comuni".