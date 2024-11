Lotta alla movida molesta: "Sorveglianza potenziata. Questa città è sicura"

Movida molesta a Civitanova: l’amministrazione comunale è impegnata a fronteggiare il problema, in collaborazione con i proprietari dei locali di intrattenimento e grazie all’impegno messo in campo dalle forze dell’ordine. "Ma non si dica che Civitanova non è una città sicura, va bene intervenire ma senza enfatizzare". Sono le parole del sindaco, Fabrizio Ciarapica. Nelle settimane scorse, dopo una serie di problematiche legate alla movida molesta è stato messo in azione un dispositivo di controllo interforze, dopo le criticità che appunto c’erano state, più volte segnalate, nel corso degli anni, dai residenti della zona.

Si tratta di schiamazzi, atti vandalici, degrado ed episodi di risse, più o meno gravi. "Nelle settimane scorse è stata fatta un’operazione interforze di prevenzione, nelle vicinanze del Donoma, e noi abbiamo messo a disposizione, come amministrazione, quelli i sono i nostri strumenti – ha detto il sindaco, Fabrizio Ciarapica – Stiamo monitorando la situazione e ci stiamo rapportando quotidianamente con il Prefetto, le forze dell’ordine e i gestori del locale, che di recente sono stati ricevuti proprio in Prefettura per parlare della situazione. Con i gestori il dialogo è costante e sarà potenziata, da parte loro, la sorveglianza sia dentro che fuori dal locale. Una pattuglia della polizia locale garantirà la sua presenza. E stiamo facendo di tutto per gestire eventuali criticità, a partire dai servizi notturni dei nostri agenti di polizia locale e attraverso i sistemi di videosorveglianza".

"Va bene affrontare il problema – aggiunge –, ma non bisogna enfatizzare, dando un’idea di Civitanova come una città fuori controllo. Non è così. Non è uno schiamazzo di un ragazzino – ha continuato il primo cittadino – a creare problemi di ordine pubblico. Chiaramente, chi sbaglia deve essere punito, nel rispetto delle regole. Ma ribadisco che i ragazzi che alzano la voce non sono un problema di ordine pubblico. E mi riferisco anche a quanto succede in centro, il sabato pomeriggio. Anche in questa circostanza, come amministrazione, abbiamo fatto la nostra parte. Ma non etichettiamo Civitanova come quello che non è. Civitanova è una città sicura e vivace", ha concluso il sindaco Ciarapica.