Lotta alla violenza di genere con "Guardami negli occhi"

Duecento studenti dell’Ite Gentili al convegno "Guardami negli occhi: il report", durante il quale è stato presentato il progetto promosso dall’assessorato alle Politiche sociali e Pari opportunità del Comune di Macerata. Un’iniziativa che ha l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della violenza di genere e che quest’anno vede protagonista la figura di Madama Butterfly. Presenti la vicesindaca Francesca D’Alessandro; la dirigente della Polizia di Stato, Patrizia Peroni; la dottoressa Chiara Marmorè del Cento antiviolenza di Macerata; il dirigente dell’Ambito territoriale sociale 15, Francesco Prioglio; lo psicologo Adelio Bravi; il vicepresidente del consiglio comunale, Maurizio Del Gobbo, e Camilla Ruffini che ha intervallato la mattinata con momenti canori e musicali. Durante l’incontro sono stati presentati i lavori del percorso didattico, "che parte dalla sensibilizzazione in sinergia con le forze dell’ordine e gli istituti scolastici, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne – spiega D’Alessandro –. In questo modo vogliamo dare vita a una riflessione reale sulle difficoltà che trovano oggi i giovani nel costruire relazioni sentimentali sane. Sempre di più, infatti, soffrono di un’incapacità nel vivere rapporti affettivi significativi e di conoscere l’altro, innescando il rischio dell’avvio di dinamiche che possono rientrare anche nei fenomeni della violenza di genere", ha concluso l’assessore.

Martina Di Marco