Lotta alla violenza sulle donne Il patto per la legalità in ateneo "Una rete di prevenzione e aiuto"

di Lorenzo Fava

È stato sottoscritto, dai Comuni del Maceratese, un protocollo di intesa con la prefettura contro la violenza di genere. La firma dei sindaci è arrivata all’università, dopo un convegno sulle strategie di contrasto alla violenza sulle donne, aperto dal prefetto Flavio Ferdani e impreziosito dagli interventi della prorettrice Unimc per le politiche di uguaglianza Natascia Mattucci e del procuratore della repubblica di Macerata Giovanni Fabrizio Narbone. Un’analisi dell’ultimo rapporto pubblicato dalla Regione sul tema violenza di genere è stata poi condotta da Ines Corti, Rachele Marconi e Nicolò Maria Ingarra, ricercatori dell’università.

La mattinata è iniziata con una suggestiva performance teatrale alla loggia del Grano, dove studentesse e studenti, durante la lettura di alcuni brani sul tema, hanno adagiato su un lungo velo rosso scarpe da donna al passaggio di volti mascherati. Un pezzo di teatro breve e significativo per le donne, "in nome di tutte e in memoria di ciascuna". "Ho voluto fortemente questo incontro, in linea con quelli che sono i nostri obiettivi – ha esordito il prefetto in un’aula colma –, vogliamo un coordinamento con i vari enti per contrastare la violenza domestica e di genere. Questo è possibile diffondendo la cultura della prevenzione, attraverso formazione ed informazione. L’adesione dei sindaci al protocollo di intesa costituisce un fatto di indubbia rilevanza nella prospettiva di una sussidiarietà verticale. L’opinione pubblica va resa consapevole. È fondamentale educare al rispetto tra uomo e donna sia nei momenti aggregativi che nelle scuole, responsabilizzando i più giovani. L’università è un luogo strategico, che nella lotta alla violenza di genere può e deve essere determinante". "Negli ultimi decenni la direzione che si è presa è quella dell’autonomia della donna, cosa che non avveniva in passato, ma molto va fatto ancora per superare schemi di genere in cui anche gli uomini sono costretti – ha detto la prorettrice Natascia Mattucci –. Oggi nel racconto di certi agghiacciati fatti di cronaca come stupri e femminicidi non si trova una condanna unanime. L’uomo sembra essere vittima di un impeto, dislegando la violenza dalla radice sociale e culturale che ha alla base. I commenti ai giornali poi sono molto indicativi, e lì affonda lo stereotipo sessista che è alla base della società italiana". "Il nostro ateneo – ha aggiunto il rettore John McCourt – è impegnato da anni nello studio e nella formazione nel campo delle diseguaglianze di genere e il nostro contributo oggi si rafforza al servizio di un obbligo istituzionale condiviso. Siamo a disposizione degli altri enti del territorio per combattere insieme un problema fin troppo presente". "L’obiettivo del protocollo – ha precisato il sindaco Sandro Parcaroli – è diffondere tra la comunità la cultura della legalità e il rispetto dei valori della persona umana e garantire l’effettiva operatività dei servizi a supporto delle donne, dei minori e delle persone che hanno subito violenza o maltrattamenti. Un ruolo importante è ricoperto dagli Ambiti territoriali sociali che sono i recettori delle varie esigenze".

"Rispetto ad anni fa sono stati inseriti nuovi tipi di reati, come la violenza di gruppo o il revenge porn. Noi dobbiamo dare credito alla vittima – afferma il procuratore Giovanni Fabrizio Narbone –, ma dobbiamo anche dimostrare che i racconti sono veri. Sono state aumentate le pene e modificati certi inquadramenti normativi. Ci si chiede in certi casi perché le denunce non vengano fatte prima. La realtà è molto sfaccettata, andrebbero designati dei sostituti del procuratore che affrontino il problema con massima specializzazione".