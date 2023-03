"Lotta alla zanzara tigre assieme ai cittadini"

di Lucia Gentili

Al via una campagna di informazione per prevenire il proliferare della zanzara tigre, a Tolentino, in una collaborazione tra pubblico e privato. "L’intento dell’amministrazione comunale – ha spiegato il sindaco Mauro Sclavi ieri in conferenza – è coinvolgere i cittadini facendoli parte attiva; nelle prossime settimane verranno distribuiti depliant informativi. Con l’arrivo della bella stagione Cosmari provvederà ad avviare su tutto il territorio comunale una campagna di disinfestazione con prodotti che inseriti sotto forma di pastiglia negli accumuli di acqua, comprese le caditoie, eviterà la schiusa delle uova di zanzara. Quindi verrà avviata una sorta di bonifica preventiva evitando il proliferare dell’insetto". Inoltre, entro questo mese, verrà organizzato un incontro pubblico con una docente dell’università di Camerino, la professoressa della Scuola di bioscienze e medicina veterinaria Claudia Damiani. Sono intervenuti alla conferenza anche il consigliere delegato all’ambiente Antonio Trombetta e il consigliere Mirko Angelelli, per Cosmari il presidente facente funzione Giuseppe Giampaoli e il direttore generale Brigitte Pellei, il capoarea di Cosmari Paolo Domizi e Duilio Bellini dell’ufficio ambiente del Comune. "E’ intenzione comune – hanno spiegato i promotori – evitare di irrorare il territorio di insetticidi, rispettando l’ambiente e la natura, senza creare problemi agli animali impollinatori come le api. E’ fondamentale la sinergia tra Comune, Cosmari e cittadini". Il Cosmari si occuperà di inserire nelle caditoie e nei punti di accumulo di acqua stagnante di tutto il centro urbano (centro storico e periferia, escluse le contrade) le pastiglie che prevengono la trasformazione della larva in insetto". L’operazione verrà ripetuta periodicamente, ogni 1520 giorni, in un periodo indicativo da maggio a settembre, in base alle temperature; in pratica la pastiglia permette di formare una pellicola che non fa schiudere le uova. Questa iniziativa finora è in atto, da qualche anno, solo nel Comune di Macerata. "Prevenire è meglio che curare – ha aggiunto il sindaco – sarà il leitmotiv della campagna informativa". "Speriamo ci sia collaborazione da parte della cittadinanza", ha detto Trombetta. "È necessaria un’azione corale", ha concluso Giampaoli. Tra le indicazioni ai cittadini, ad esempio, verificare che le grondaie siano pulite e non ostruite; coprire le cisterne e tutti i contenitori dove si raccoglie l’acqua piovana; tenere pulite fontane e vasche ornamentali (eventualmente introducendo pesci rossi, predatori delle larve di zanzara tigre); non svuotare nei tombini i sottovasi ecc. Per ogni informazione eo segnalazione è possibile chiamare l’ufficio ambiente allo 0733.901367.