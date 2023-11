Lotta all’abusivismo con il progetto ’Spiagge sicure’. Siglato il patto tra il Comune e la Prefettura

E’ stato firmato il protocollo d’intesa che ha sancito la realizzazione del progetto "Spiagge Sicure 2023", nel litorale di Porto Potenza. Proprio questa estate, il Comune di Potenza Picena aveva presentato domanda per ottenere 33.333 euro di fondi dal Ministero dell’Interno. Nello specifico, si chiedevano finanziamenti per l’assunzione a tempo determinato di un agente per un mese e quindici giorni, poi l’acquisto di un mezzo adatto per il carico e trasporto della merce sequestrata, oltre a nuove uniformi per il pattugliamento in spiaggia. E ieri mattina, a sottoscrivere l’atto conclusivo di "Spiagge Sicure 2023", sono stati il prefetto di Macerata Flavio Ferdani e il sindaco Noemi Tartabini. "Il progetto presentato dal Comune era stato esaminato e approvato in sede di riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in data 3 agosto – spiega la Prefettura in una nota-. L’iniziativa ha consentito al Comune di adottare efficaci azioni di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della contraffazione, nonché un capillare controllo del territorio e la sottoscrizione dell’atto consentirà ora il trasferimento dei fondi da parte della Prefettura al Comune di Potenza Picena, nella misura riconosciuta dal Ministero dell’Interno". Sempre la Prefettura aggiunge: "La firma del protocollo rappresenta un gesto concreto finalizzato a garantire la legalità".