Lotta alle dipendenze, monito di Giuli "Sostanze d’abuso più accessibili"

Il dipartimento dipendenze patologiche dell’Ast di Macerata mette in campo iniziative per prevenire e contrastare l’uso di sostanze stupefacenti, le dipendenze dal digitale e dall’azzardo. Alla vigilia della Giornata mondiale lotta alle droghe (in programma domani), il direttore del dipartimento, Gianni Giuli, sottolineando l’importanza della prevenzione e la promozione del benessere racconta: "Era il 1987 quando l’Assemblea delle Nazioni Unite istituì la giornata simbolo della lotta a droghe e dipendenze. In 35 anni il fenomeno è profondamente cambiato: le sostanze d’abuso sono sempre di più e sempre più accessibili, la rivoluzione tecnologica ha di fatto aumentato il rischio di incorrere in ansia e isolamento. Sono esplose dipendenze comportamentali come quelle digitali o da azzardo. Dobbiamo abbracciare la complessità della sfida ed è essenziale usare i nuovi media come alleati". È a tal proposito che il dipartimento avanza nuove proposte: innanzitutto un sito internet rinnovato, con informazioni più complete, interpretazione di dati, punti di accesso alla rete di servizi, percorsi di terapia e supporto e ambulatori speciali come quello dedicato ai più giovani, Area 3. Questo oltre al lancio di "Stammibene story", quattro video narrazioni realizzate da Emiliano Frenquelli che, con il farmacologo Roberto Ciccocioppo, l’attore Roberto Palmieri, il regista teatrale Paolo Nanni, gli psicologi Valeria Cegna e Federico Bollini e l’attrice Alice Marinozzi, vogliono far luce sulla questione dipendenze e dar voce al disagio e al senso di inadeguatezza che oggi, in epoca social media, molti giovani si trovano a vivere.

La strategia si profila quindi essere la sinergia tra i vari enti coinvolti nella lotta alle dipendenze: organi regionali, amministrazioni comunali, forze dell’ordine, scuole, associazioni, comunità, attivisti, famiglie. Verrà istituito a Civitanova un tavolo di confronto e da giovedì, grazie all’impegno di Andrea Foglia e dell’attivismo dal basso, tornerà il festival "Io desidero". "Il fenomeno delle dipendenze è cambiato. Va combattuto usando nuovi strumenti", ha dichiarato l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini, ringraziando il dipartimento per l’impegno profuso.