Lotta alle dipendenze "Un azzardo pericoloso"

di Lorenzo Fava

Gioco d’azzardo: il Partito Democratico attacca l’operato della giunta Acquaroli, "incapace di affrontare un fenomeno, quello della ludopatia, che mette in difficoltà famiglie intere e che porta nelle Marche 500 persone in cura". Angelo Sciapichetti, Romano Carancini, Irene Manzi e Ninfa Contigiani si scagliano contro la modifica apportata dalla Regione, in settimana, della legge 317, che faceva riferimento alle ludopatie.

"Martedì è stata una delle pagine peggiori che la giunta Acquaroli potesse scrivere - afferma Romano Carancini, consigliere regionale del Pd -, di fatto, spacciano il gioco d’azzardo. Quali ragioni ci sono per modificare la legge? Le tre modifiche sono quelle che riguardano le distanze dai luoghi sensibili, gli orari e i vincoli delle tabaccherie. L’orario della possibile chiusura delle slot, con la 317 arriva a dodici ore invece che a sei. Le sale gioco dovevano essere collocate ad almeno 500 metri da scuole e bancomat, metri vogliono ridurre la distanza a 250".

L’ultimo rapporto sul gioco d’azzardo è del 2019: nel comune di Macerata erano stati bruciati nell’anno precedente 27 milioni contro i 128 di Ancona, i 75 di Ascoli Piceno, i 36 di Fermo e i 126 di Pesaro. A Civitanova Marche i milioni sul piatto erano 165. A Macerata, un’ordinanza della seconda giunta Carancini impediva il gioco d’azzardo dalle 7 alle 10 e dalle 15 alle 20, nel tentativo di arginare l’impatto del gioco. "Il provvedimento regionale era stato approvato all’unanimità. Nel 2019 mettemmo a disposizione, per applicare la legge, più di 5 milioni. Oggi questa destra interviene e semplifica la questione - asserisce Angelo Sciapichetti -, la sala gioco che a Civitanova non avrebbe dovuto aprire perché prossima ad una scuola, in via Pellico, ha un ruolo nella vicenda? L’incapacità del governo regionale di affrontare il problema è palese".

"Sarebbe interessante sapere cosa pensa il governo centrale di questa selvaggia liberalizzazione - dice Irene Manzi, deputata Pd -, visto che le leadership della nostra regione e del governo sono molto vicine. Le misure precedenti erano corrette, servivano a proteggere le categorie sensibili. Le persone si indebitano per giocare. Quali motivazioni per toccare la legge?".

"La questione dei luoghi sensibili è cruciale: a 250 metri da una scuola, si avrebbe una sala slot sotto gli occhi - evidenzia Ninfa Contigiani -, era stata fatta una mappatura sugli istituti superiori: il 70% dei sedicenni aveva giocato almeno una volta. Ci occupammo del problema con il consiglio delle donne. A livello di partito lotteremo contro questo incentivo ai danni che la fragilità provoca".